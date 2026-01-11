Легенда бокса вспомнил, как ему предлагали отказаться от выступлений за Украину. Владимир Кличко рассказал, почему решил не соглашаться на смену гражданства, передает 24 Канал со ссылкой на KishkiNa.

Почему Кличко не сменил гражданство?

Кличко-младший не стал уточнять, какая страна предлагала ему сменить гражданство.

Да предложения сменить гражданство были. Но если я бы отказался от украинского гражданства, то как бы это восприняли украинцы? Я себе сказал: "Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю",

– заявил Владимир.

Интересно, что легендарный Эвандер Холифилд предположил, кто бы из боксеров мог одолеть обоих Кличко.

