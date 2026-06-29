Кличко-младший провел 18 успешных защит подряд чемпионского титула мира по версии IBO. Усик в супертяжелом весе на данный момент имеет на счету примерно шесть победных титульных боев, в том числе против Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. О других рекордах и достижениях подробнее расскажет 24 Канал.

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Рекорды братьев Кличко

Виталий и Владимир Кличко имеют уникальное мировое достижение: они, как братья, одержали наибольшее суммарное количество побед в титульных поединках. Повторить такой рекорд в формате семейной династии невозможно, ведь у Усика нет братьев-боксеров – он единственный сын в семье.

Статистика профессиональных карьер также остается в пользу братьев Кличко. Владимир одержал 64 победы, из которых 54 нокаутом, тогда как Виталий завершил карьеру с 45 победами, 41 из которых были досрочными. Усик же на данный момент имеет 25 побед, 16 из них нокаутом, и продолжает профессиональную карьеру.

Достижения Виталия Кличко

Кличко также вошёл в историю как боксёр, завершивший карьеру, ни разу не уступив чемпионский титул непосредственно на ринге. После завершения выступлений WBC присвоила ему почетный статус "Вечного чемпиона мира". Усик пока не может претендовать на такой статус, поскольку продолжает выступать.

За карьеру в супертяжелом весе Кличко-младший провел 17 титульных поединков и осуществил 15 успешных защит чемпионских поясов WBO и WBC. Усик в супертяжелом весе провел значительно меньше боев, ведь начинал профессиональную карьеру в первом тяжелом весе, где стал абсолютным чемпионом мира. Из-за возраста и современного графика проведения поединков превзойти количество защит титулов Кличко в супертяжелом весе может быть непросто.

Еще одним уникальным достижением Виталия Кличко являются чемпионские титулы в трех разных десятилетиях — в 1990-х, 2000-х и 2010-х годах. Усик завоевывал чемпионские титулы в 2010-х и 2020-х годах.

Кроме того, Виталий Кличко вместе с Джорджем Форманом входит в число немногих супертяжеловесов, которые успешно защищали титул чемпиона мира после достижения 40-летнего возраста. Усик пока такого достижения еще не имеет.