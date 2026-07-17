По словам Рафаэля, у него нет никакой конкретной информации о возвращении украинца, хотя он отметил, что в течение последних нескольких лет Кличко неоднократно рассматривал такую возможность. Об этом он рассказал на YouTube-канале About Boxing.

О возвращении Кличко-младшего в профессиональный бокс

Также журналист скептически оценил перспективу потенциального поединка между Кличко и Александром Усиком.

Я сомневаюсь в этом. Во-первых, почему бы им провести этот бой в США? Во-вторых, никогда не говори "никогда", но братья Кличко долгое время были промоутерами Усика. Не думаю, что они хотят драться со своими соотечественниками,

– сказал Рафаэль.

В то же время американский инсайдер выразил надежду, что если Кличко и сделает громкое заявление в ближайшее время, то оно не будет касаться возвращения на ринг.

У него была выдающаяся карьера. Он завершил ее наилучшим из возможных способов. Несмотря на поражение, это был бой года против Энтони Джошуа на стадионе "Уэмбли". Я был на том поединке – это одно из величайших событий, которые мне доводилось освещать. Владимиру уже за 40, и я не думаю, что ему нужно возвращаться на ринг,

– подытожил он.

В марте 2026 года Кличко отметил 50-летний юбилей. Если легендарный украинец решит вернуться на ринг, его главной целью станет установление нового исторического достижения: превзойти рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса. Американец завоевал свой чемпионский титул в 45-летнем возрасте.

В последнее время в боксерских кругах все активнее обсуждают возможность поединка Кличко с действующим чемпионом мира по версии WBC Агитом Кабаелом. Дополнительный интерес к этой теме вызвал украинский промоутер Александр Красюк, который недавно опубликовал совместное фото с Владимиром, сопроводив его интригующей подписью: "Что-то большое надвигается".