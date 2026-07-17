За словами Рафаеля, він не має жодної конкретної інформації про камбек українця, хоча зазначив, що протягом останніх кількох років Кличко неодноразово розглядав таку можливість. Про це він розповів на ютуб-каналі About Boxing.

Про повернення Кличка-молодшого у професійний бокс

Також журналіст скептично оцінив перспективу потенційного поєдинку між Кличком та Олександром Усиком.

Я сумніваюся в цьому. По-перше, навіщо їм проводити цей бій у США? По-друге, ніколи не кажи ніколи, але брати Клички тривалий час були промоутерами Усика. Не думаю, що вони хочуть битися зі своїми співвітчизниками,

– сказав Рафаель.

Водночас американський інсайдер висловив сподівання, що якщо Кличко і зробить гучну заяву найближчим часом, то вона не стосуватиметься повернення на ринг.

У нього була видатна кар'єра. Він завершив її найкращим можливим чином. Попри поразку, це був бій року проти Ентоні Джошуа на стадіоні "Вемблі". Я був на тому поєдинку – це одна з найвеличніших подій, які мені доводилося висвітлювати. Володимиру вже за 40, і я не думаю, що йому потрібно повертатися в ринг,

– підсумував він.

У березні 2026 року Кличко відзначив 50-річний ювілей. Якщо легендарний українець вирішить повернутися на ринг, його головною метою стане встановлення нового історичного досягнення, перевершити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Американець здобув свій чемпіонський титул у 45-річному віці.

Останнім часом у боксерських колах дедалі активніше обговорюють можливість поєдинку Кличка з чинним чемпіоном світу за версією WBC Агітом Кабаєлом. Додатковий інтерес до цієї теми викликав український промоутер Олександр Красюк, який нещодавно опублікував спільне фото з Володимиром, супроводивши його інтригуючим підписом: "Щось велике насувається".