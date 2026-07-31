По словам Фьюри, критика в адрес команды Джошуа после первого раунда была преувеличенной. Об этом он рассказал на ютуб-канале Boxing King Media.

Как Питер Фьюри оценил бой Джошуа

Он отметил, что тренеры хорошо знают своего боксера, а их подсказки помогли ему изменить ход боя. Отметим, что к этому бою Джошуа готовился в лагере украинского боксера Александра Усика.

Они были с Джошуа в тренировочном лагере, знают, что именно ему нужно. И что бы они ни сказали – это подействовало. Они как будто разбудили его, после чего он взялся за дело,

– сказал Фьюри.

В то же время наставник призвал не делать поспешных выводов из этого выступления, напомнив, что это был лишь первый бой после возвращения на ринг.

Он прошел через этот бой, одержал хорошую победу нокаутом – и на этом все. Ему еще нужно много над чем работать. Есть немало аспектов, которые он должен улучшить,

– отметил тренер.

По его мнению, Джошуа не стоит спешить с поединком на самом высоком уровне. Он убежден, что британцу необходимо провести еще один промежуточный бой, чтобы полностью вернуться к оптимальной форме.

Нельзя после такого сразу бросаться в поединок самого высокого уровня. Пусть проведет еще один бой. Если для него дело не только в деньгах и он действительно хочет победить, тогда стоит провести еще один поединок. Если бы решение зависело от меня, я бы именно так и поступил,

– подытожил он.

Напомним, что поединок между Джошуа и Пренгой состоялся в ночь на 26 июля в Джидде (Саудовская Аравия). Победу нокаутом во втором раунде одержал британский боксер. Для Джошуа этот бой стал первым после длительного перерыва, вызванного серьезной автомобильной аварией, в которую он попал в декабре прошлого года.

Ожидается, что благодаря этой победе Джошуа проведет масштабный поединок против своего соотечественника Тайсона Фьюри в конце 2026 года.