За словами Ф'юрі, критика на адресу кута Джошуа після першого раунду була перебільшеною. Про це він розповів на ютуб-каналі Boxing King Media.
Як Пітер Ф'юрі оцінив бій Джошуа
Він зазначив, що тренери добре знають свого боксера, а їхні підказки допомогли йому змінити хід бою. Зазначимо, що до цього бою Джошуа готувався у таборі українського боксера Олександра Усика.
Вони були з Джошуа у тренувальному таборі, знають, що саме йому потрібно. І що б вони не сказали – це подіяло. Вони ніби розбудили його, після чого він узявся до справи,
– сказав Ф'юрі.
Водночас наставник закликав не робити поспішних висновків із цього виступу, нагадавши, що це був лише перший бій після повернення на ринг.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Він пройшов через цей бій, здобув хорошу перемогу нокаутом – і на цьому все. Йому ще потрібно багато над чим працювати. Є чимало аспектів, які він має покращити,
– зазначив тренер.
На його думку, Джошуа не варто поспішати з поєдинком найвищого рівня. Він переконаний, що британцю необхідно провести ще один проміжний бій, щоб повністю повернутися до оптимальної форми.
Не можна після такого одразу стрибати в поєдинок найвищого рівня. Нехай проведе ще один бій. Якщо для нього справа не лише в грошах і він дійсно хоче перемогти, тоді варто провести ще один поєдинок. Якби рішення залежало від мене, я б саме так і зробив,
– підсумував він.
Нагадаємо, що поєдинок між Джошуа та Пренгою відбувся в ніч на 26 липня в Джидді (Саудівська Аравія). Перемогу нокаутом у другому раунді здобув британський боксер. Для Джошуа цей бій став першим після тривалої перерви, спричиненої серйозною автомобільною аварією, в яку він потрапив у грудні минулого року.
Очікується, що завдяки цій перемозі Джошуа проведе масштабний поєдинок проти свого співвітчизника Тайсона Ф'юрі наприкінці 2026 року.