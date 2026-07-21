"Ломаченко – хороший боец и боксер": возможный соперник украинца ответил, состоится ли бой с ним

Василий Ломаченко может возобновить свою боксерскую карьеру и вернуться на ринг. Его вероятным соперником называют Чарли Суареса.

Чарли Суарес является обязательным претендентом на титул WBO во втором полулегком весе. Именно он может провести бой против украинского экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Состоится ли бой Чарли Суареса против Василия Ломаченко?

В интервью BoxingScene Суарес рассказал, что все зависит от его промоутера Самсона Левковича. Он знает, что лучше всего для его подопечного. Суарес очень доверяет своему промоутеру во всем. Именно Левкович знает, какой бой лучше всего подходит боксеру.

Мы знаем, что Ломаченко – хороший боец и боксер,

– отметил Чарли Суарес.

Он добавил, что украинца знают все.

Что говорят в мире бокса о возможном возвращении Василия Ломаченко на ринг?

Обладатель титула WBC во втором полулегком весе О'Шаки Фостер отметил, что сам хочет провести бой против Ломаченко. Он обещает победить украинца и снова отправить Василия на пенсию. К тому же, боец готов поставить на кон свой титул, поэтому в случае победы Ломаченко над ним украинец вернет себе пояс WBC.

А вот Александр Гвоздик подчеркнул, что бой против Наваретте – именно то, что нужно Ломаченко для возвращения. И мексиканский боксер не должен стать проблемой для украинца. Даже если Василий готов к бою сейчас даже меньше, чем наполовину.