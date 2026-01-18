Украинский боксер уничтожил соперника в титульном бою: видео брутального нокаута
- Виктор Выхрист победил Тодорче Цветкова нокаутом в первом раунде за 29 секунд.
- Бой состоялся за титул WBO Europian в супертяжелом дивизионе в немецком Фленсбурге.
Виктор Выхрист 17 января принял участие в вечере бокса в немецком Фленсбурге. Украинский боксер дрался против Тодорче Цветкова из Северной Македонии.
На кону поединка Выхрист – Цветков был титул WBO Europian в супертяжелом дивизионе. Бой завершился досрочной победой украинского "Фауста", сообщает 24 канал.
Каким был ход боя Выхрист – Цветков?
Украинский боксер завершил бой за 29 секунд. Выхрист первой комбинацией повалил на канвас соперника, нокаутировав его в первом раунде.
Рефери начал отсчет и однако вынужден был остановить поединок между украинцем и македонцем. Цветков не смог продолжить бой, а Выхрист получил еще 11 победу нокаутом в профессиональном ринге.
Выхрист одолел Цветкова: смотрите видео
Что известно о карьере Виктора Выхриста?
Украинский боксер впервые выступил в профессиональном ринге в 2020 году. Победа над Цветковым стала 17 из 18 поединков Выхриста в карьере.
Единственное поражение "Фауст" потерпел в 2023 году, когда уступил Ленье Перо техническим нокаутом.
Отметим, что сначала украинец должен был драться 10 января в Обергаузене в андеркадре боя Кабаел – Кныба. Однако в последний момент поединок Выхриста сорвался.