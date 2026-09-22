Легендарный спортсмен призвал международное сообщество и впредь оказывать Украине всестороннюю помощь, пока продолжаются боевые действия. Об этом экс-чемпион мира в супертяжелом весе заявил в Гамбурге во время OMR Festival в комментарии для Deutsche Presse-Agentur.

Какое заявление сделал Кличко

Также он выразил поддержку предложению президента Украины Владимира Зеленского о введении временного прекращения огня.

Достаточно ли мы получаем международной помощи? Нет, пока идет война, ее никогда не бывает достаточно,

– подчеркнул Кличко.

Признание на спортивной арене

Параллельно с громкими заявлениями боксерский портал BoxRec обнародовал обновленный рейтинг лучших украинских боксеров-супертяжеловесов за всю историю. Владимир Кличко, как и ожидалось, занял в нем первое место, закрепив за собой статус самого успешного украинского боксера в супертяжелом весе.

Трагедия в семье

Несмотря на спортивные и общественные достижения, в жизни легенды спорта продолжается тяжелый период. В августе стало известно о внезапной смерти его бывшей невесты – американской актрисы Хейден Панеттьер. Она является матерью их общей 11-летней дочери Каи-Евдокии.