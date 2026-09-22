Легендарний спортсмен закликав міжнародну спільноту й надалі надавати Україні всебічну допомогу, доки тривають бойові дії. Про це ексчемпіон світу у суперважкій вазі заявив у Гамбурзі під час OMR Festival у коментарі для Deutsche Presse-Agentur.

Яку заяву зробив Кличко

Також він висловив підтримку пропозиції Президента України Володимира Зеленського щодо запровадження тимчасового припинення вогню.

Чи достатньо ми отримуємо міжнародної допомоги? Ні, поки триває війна, її ніколи не буває достатньо,

– наголосив Кличко.

Визнання на спортивній арені

Паралельно з гучними заявами боксерський портал BoxRec оприлюднив оновлений рейтинг найкращих українських боксерів-супертяжів за всю історію. Володимир Кличко очікувано посів у ньому перше місце, закріпивши за собою статус найуспішнішого вітчизняного бійця надважкої ваги.

Трагедія в родині

Попри спортивні та суспільні здобутки, у житті легенди спорту триває важкий період. У серпні стало відомо про раптову смерть його колишньої нареченої – американської акторки Гейден Панеттьєр. Вона є матір'ю їхньої спільної 11-річної доньки Каї-Євдокії.