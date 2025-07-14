Очаровательная Екатерина Усик поделилась соблазнительным фото в откровенном образе

Екатерина Усик активно занимается социальными сетями. Супруга Александра Усик в который раз привлекла внимание публики горячим контентом.

Возлюбленная украинского боксера в своем инстаграме опубликовала подборку откровенных фото. Екатерина Усик снова предстала перед камерой в пикантном образе, сообщает 24 канал.

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Роскошная Екатерина Усик

Екатерина Усик поделилась кадрами с новой фотосессии. Фанаты любимой Александра Усика оценили перфоманс, засыпав ее кучей лайков и приятных комментариев под заметкой.

Жена украинского боксера попозировала перед камерой в откровенном белом боди. Екатерина продемонстрировала идеальную фигуру и поразила фанатов своей естественной красотой.

Екатерина Усик опубликовала новые фото / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Бой между украинским чемпионом и британским боксером состоится уже 19 июля 2025 года на "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщали, что Екатерина Усик поделилась соблазнительными фото в черно-белых тонах. Любимая Александра Усика разорвала социальные сети своим эффектным образом.