Чарівна Катерина Усик поділилась спокусливим фото у відвертому образі
- Катерина Усик опублікувала серію відвертих фото в інстаграмі, що викликали захоплення фанатів.
- Олександр Усик готується до бою-реваншу проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться 19 липня 2025 року на "Вемблі" у Лондоні.
Катерина Усик активно займається соціальними мережами. Дружина Олександра Усик вкотре привернула увагу публіки гарячим контентом.
Кохана українського боксера у своєму інстаграмі опублікувала добірку відвертих фото. Катерина Усик знову постала перед камерою у пікантному образі, повідомляє 24 канал.
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Розкішна Катерина Усик
Катерина Усик поділилась кадрами з нової фотосесії. Фанати коханої Олександра Усика оцінили перфоманс, засипавши її купою вподобайок та приємних коментарів під дописом.
Дружина українського боксера попозувала перед камерою у відвертому білому боді. Катерина продемонструвала ідеальну фігуру та вразила фанатів своєю природною красою.
Катерина Усик опублікувала нові фото / Фото з інстаграму дівчини
Нагадаємо, що Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Бій між українським чемпіоном та британським боксером відбудеться вже 19 липня 2025 року на "Вемблі" у Лондоні.
Раніше повідомляли, що Катерина Усик поділилась звабливими фото у чорно-білих тонах. Кохана Олександра Усика розірвала соціальні мережі своїм ефектним образом.