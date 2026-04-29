3 известные звезды шоубизнеса, с которыми имел роман Владимир Кличко

Владимир Кличко имел бурную личную жизнь. В отличие от его брата Виталия, который 25 лет прожил в браке с Натальей Егоровой, Владимир крутил несколько романов, еще и со звездами шоубизнеса.

В жизни Владимира Кличко было много женщин, сообщает 24 Канал. В этом материале собраны истории о наиболее резонансных отношениях "Доктора Стальной Молот".

Интересно Майк Тайсон или Усик: легендарный чемпион назвал лучшего боксера мира

Кто была первой женой Владимира Кличко?

Первой женщиной в жизни Владимира Кличко стала Александра Авизова. Впрочем их отношения были довольно таинственными и мало освещались в таблоидах. Девушка была моделью из Киева, и на ней Кличко женился в 1996 году.

Впрочем брак длился недолго. За полтора года, в 1998-м, пара подала на развод. Кличко рассказывал, что после свадьбы жил с Александрой, как нормальные супруги. Им было хорошо вместе, но уберечь свое счастье пара не смогла.

С кем Кличко имел отношения потом?

Первой действительно звездной девушкой уже всемирно известного боксера стала Ивон Каттерфельд. На момент знакомства с Владимиром она уже была известной немецкой певицей, актрисой и телеведущей. В 2000 году она заняла второе место на одном из песенных конкурсов Германии.

Отношения у пары зародились во время съемки фильма "Красотка", в котором Кличко и Каттерфельд сыграли именно роль супругов. Впрочем успешно перенести киношный роман в реальную жизнь спортсмену и звезде шоубизнеса не удалось.

Почему Хайден Панеттьери главная женщина в жизни Кличко?

Впрочем наиболее драматичными оказались отношения Владимира Кличко и голливудской звезды Хайден Панеттьери. Пара познакомилась на одной из вечеринок в 2009 году. Их отношения пережили настоящие "американские горки" с расставанием и возвращением друг к другу.

В 2014 году звезды должны были пожениться, но этому помешала беременность Хайден. Именно Панеттьери подарила Владимиру дочь. Впрочем роды негативно повлияли на психологическое состояние актрисы. Пара рассталась, а Кличко еще и забрал дочь в Украину, где воспитывать ее помогала мама боксера.

Последние сообщения о Владимире Кличко: коротко