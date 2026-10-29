Первая любовь, голливудская звезда и единственная дочь: самые важные женщины в жизни Кличко

Среди них – мама Надежда, первая жена Александра Авизова, бывшая невеста, голливудская актриса Хейден Панеттьери, а также дочь Кая-Евдокия. Подробнее о них расскажет 24 Канал.

Adv

Александра Авизова – первая официальная жена

Первой официальной женой Владимира Кличко стала киевская модель Александра Авизова. Пара поженилась в 1996 году, когда боксеру было 19 лет. Их брак оказался недолгим: примерно через полтора-два года супруги развелись. В 1998 году разрыв был оформлен официально.

Причины развода бывшие супруги публично не разглашали. После разрыва Александра вернула девичью фамилию и ушла из публичной жизни. Несмотря на это, ее имя остается частью истории личной жизни чемпиона.

Александра Авизова / Фото из инстаграма wags_2018

Хейден Панеттьери – любовь, помолвка и общая дочь

Одними из самых известных отношений Кличко стал его роман с американской актрисой. Они познакомились в конце 2009 года и быстро оказались в центре внимания мировых СМИ. Значительная разница в возрасте и росте только усиливала интерес к их паре.

В 2013 году влюбленные объявили о помолвке, однако до свадьбы дело так и не дошло. 9 декабря 2014 года у них родилась дочь Кая-Евдокия. Впоследствии актриса столкнулась с послеродовой депрессией и проблемами с зависимостью. В 2018 году пара окончательно рассталась, а воспитание дочери в основном взял на себя Владимир.

Несмотря на расставание, бывшие партнеры старались поддерживать хорошие отношения ради ребенка.

Панеттьери и Кличко / Фото Getty Images

Кая-Евдокия – главная роль в жизни боксера

Самая важная часть личной жизни Кличко – его дочь Кая-Евдокия. После разрыва родителей девочка в основном жила с отцом.

В октябре суд Калифорнии предоставил Кличко временные полномочия по управлению наследством Панеттьери, которая трагически ушла из жизни 16 августа в возрасте 36 лет. Это решение призвано исключительно защитить финансовые и имущественные интересы их общей 11-летней дочери.

Надежда Кличко – мама и опора семьи

Важную роль в его жизни играет его мать, которая посвятила много сил воспитанию сыновей – Владимира и Виталия. Она помогает сыну в воспитании его единственной дочери, которая живет в Украине.

Именно материнская просьба стала причиной того, что Владимир и Виталий никогда не встречались на профессиональном боксерском ринге. В начале спортивной карьеры братья пообещали Надежде Ульяновне, что ни при каких обстоятельствах не будут драться друг против друга, и сдержали свое слово.