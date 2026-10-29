Перше кохання, голлівудська зірка та єдина донька: найважливіші жінки в житті Кличка

Серед них – мама Надія, перша дружина Олександра Авізова, колишня наречена, голлівудська акторка Гейден Панеттьєрі, а також донька Кая-Євдокія. Більше про них розповість 24 Канал.

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Олександра Авізова – перша офіційна дружина

Першою офіційною дружиною Володимира Кличка стала київська модель Олександра Авізова. Пара одружилася у 1996 році, коли боксерові було 19 років. Їхній шлюб виявився нетривалим: приблизно через півтора-два роки подружжя розлучилося. У 1998 році розрив було оформлено офіційно.

Причин розлучення колишнє подружжя публічно не розголошувало. Після розриву Олександра повернула дівоче прізвище та відійшла від публічного життя. Попри це, її ім'я залишається частиною історії особистого життя чемпіона.

Олександра Авізова / Фото інстаграм wags_2018

Гейден Панеттьєрі – кохання, заручини та спільна донька

Одними з найвідоміших стосунків Кличка став його роман з американською акторкою. Вони познайомилися наприкінці 2009 року й швидко опинилися в центрі уваги світових медіа. Значна різниця у віці та зрості лише посилювала інтерес до їхньої пари.

У 2013 році закохані оголосили про заручини, однак до весілля справа так і не дійшла. 9 грудня 2014 року в них народилася донька Кая-Євдокія. Згодом акторка зіткнулася з післяпологовою депресією та проблемами із залежністю. У 2018 році пара остаточно розійшлася, а виховання доньки переважно взяв на себе Володимир.

Попри розставання, колишні партнери намагалися зберігати добрі стосунки заради дитини.

Панеттьєрі та Кличко / Фото Getty Images

Кая-Євдокія – головна роль у житті боксера

Найважливішою частиною особистого життя Кличка є його донька Кая-Євдокія. Після розриву батьків дівчинка переважно жила з батьком.

У жовтні суд Каліфорнії надав Кличку тимчасові повноваження щодо управління спадщиною Панеттьєрі, яка трагічно пішла з життя 16 серпня у віці 36 років. Це рішення покликане виключно захистити фінансові та майнові інтереси їхньої спільної 11-річної доньки.

Надія Кличко – мама та сімейна опора

Важливу роль у його житті відіграє його мати, яка присвятила багато сил вихованню синів – Володимира та Віталія. Вона допомагає синові у вихованні його єдиної доньки, яка живе в Україні.

Саме материнське прохання стало причиною того, що Володимир і Віталій ніколи не зустрічалися на професійному боксерському рингу. На початку спортивної кар'єри брати пообіцяли Надії Улянівні, що за жодних обставин не битимуться один проти одного, і дотрималися свого слова.