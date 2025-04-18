Чемпіон світу назвав причину, чому не відбувся бій проти скандального блогера

Сауль Альварес вважається одним з найкращим боксерів сучасності. Проти "Канело" хочуть битись чимало бійців, аби заволодіти короною мексиканця.

Один з тих, хто кинув виклик Альваресу є Джейк Пол. Попри попередню згоду бій між мексиканським чемпіоном світу та американським блогером не відбудеться, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

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Альварес про бій з Полом

Сауль Альварес прокоментував можливість організувати бій проти Джейка Пола. "Канело" пояснив, чому поєдинок із американським блогером було скасовано.

Потрібно вміти розігрувати свої карти. Це був би не бій, а подія. Але зараз це не на часі,

– сказав Альварес.

Нагадаємо, що Сауль Альварес планує битись проти Теренса Кроуфорда. Бій між "Канело" та "Мисливцем" заплановано на осінь 2025 року.

Перед цим мексиканець проведе проміжний бій із Вільямом Скуллом. Поєдинок відбудеться 3 травня.

Раніше Джарон Енніс висловився стосовно бою між Альваресом та Кроуфордом. На його думку, Сауль завдасть першої поразки непереможеному Теренсу.