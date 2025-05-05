"Це буде складно": колишній чемпіон світу дав прогноз на мегафайт за "абсолют"

Сауль Альварес вдруге став абсолютним чемпіоном світу, здолавши Вільяма Скалла. Тепер на мексиканського боксера очікує бій проти Теренса Кроуфорда.

Тоні Белью висловився щодо мегафайту року Альварес – Кроуфорд. Колишній чемпіон світу назвав переможця поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Який прогноз у Белью

Тоні Белью вважає, що Теренс Кроуфорд переможе Сауля Альвареса. Колишній чемпіон світу підкреслив сильні сторони американського боксера.

Зі слів Белью, "Мисливець" переважає "Канело" у боксерському інтелекті та швидкості.

Це буде складно. Кроуфорду необхідно бути ідеальним, але він збудував кар'єру на своїй ідеальності. Я думаю, що його додаткова перевага у швидкості стане важливим чинником. Канело постійно чинитиме тиск, а Кроуфорду доведеться пережити шторм. Але я передбачаю, що він зробить достатньо і буде більш неупередженим у чудовому бою, в якому він може перемогти за очками,

– сказав Белью.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 12 вересня 2025 року у Лас-Вегасі. На кону протистояння звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.