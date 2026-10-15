Канело розкрив несподівані подробиці дружби з Усиком

Колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль "Канело" Альварес поділився деталями спілкування з Олександром Усиком. Він також пояснив, чому вирішив готуватися до наступного поєдинку саме в тренувальному залі українця.

Зараз мексиканець перебуває на базі свого колеги в іспанському місті Гандія, що в провінції Валенсія. Про це повідомляє Ring Magazine.

Альварес розповів про Усика

За словами Альвареса, вони з Усиком давно підтримують дружні стосунки та завжди раді зустрічам. Ідея тренуватися на базі українця виникла після того, як Канело побачив відео з тренувань.

Ми завжди були дуже хорошими друзями й щоразу, коли зустрічаємося, спілкуємося. Ми добре ставимося один до одного. Я побачив багато відео й запитав: "Гей, а можна я іноді приходитиму до залу?" І вони погодилися облаштувати для мене зал. Я дуже їм за це вдячний,

– розповів мексиканець.

Наступний поєдинок Альварес проведе 31 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Його суперником стане Крістіан Мбіллі.

За професійну кар'єру Канело здобув 63 перемоги, тричі програв і двічі завершував поєдинки внічию. Серед боксерів, яким поступався мексиканець – Флойд Мейвезер, Дмитро Бівол і Теренс Кроуфорд.

Нагадаємо, він також включив Усика до п'ятірки найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

З ким із боксерів дружить Усик

Зазначимо, що Усик і Ентоні Джошуа зберегли дружні стосунки навіть після двох принципових чемпіонських протистоянь. Українець та його команда допомагали британцю готуватися до поєдинків, спільно тренувалися та проводили час поза залом. Перед одним із недавніх боїв у Саудівській Аравії Олександр особисто підтримав Ентоні в роздягальні, де вони разом помолилися перед виходом на ринг.

Наприкінці 2026 року Джошуа знову почав працювати з колишнім наставником Беном Девісоном, готуючись до бою з Тайсоном Ф'юрі. Водночас британець і надалі залучає до тренувального процесу українських фахівців.