Богачук знову мимо: WBO зобов'язала Фундору захищати титул

Нещодавно Себастьян Фундора бився проти Чордейла Букера у Лас-Вегасі. Чемпіон світу у першій середній вазі захищав два титули – WBO та WBC.

Бій Фундора – Букер завершився достроковою перемогою чемпіона. Себастьян домінував по ходу зустрічі та не залишив шансів претенденту, зберігши за собою чемпіонські пояси.

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З ким битиметься Фундора

Себастьян Фундора отримав нового суперника. Всесвітня боксерська організація зобов'язала американського боксера захищати титул WBO, повідомляє 24 канал із посиланням на wboboxing.com.

Чемпіон повинен протягом 20 днів домовитись про бій із Ксандером Заясом. В іншому випадку організація вимушена буде розпочати промоутерські торги. Початкова ставка на бій становить 200 тисяч доларів.

До слова. Спочатку Теренс Кроуфорд був тимчасовим чемпіоном WBO та обов'язковим претендентом на бій з Себастьяном Фундорою. Однак "Мисливець" вирішив піднятися в другу середню вагу і втратив звання.

Нагадаємо, що Сергій Богачук викликав Себастьяна Фундору на бій, але американець уникає українця. Хоча він є обов'язковим претендентом на титул WBC.