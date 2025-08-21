21 серпня, 23:04
Радник Дюбуа назвав боксера, з яким битиметься британець після поразки від Усика
Основні тези
- Даніель Дюбуа зазнав поразки від Олександра Усика у реванші 19 липня 2025 року.
- Команда Дюбуа оголосила наступного суперника, з яким він битиметься
Даніель Дюбуа зазнав нищівної поразки від Олександра Усика у реванші 19 липня 2025 року у Лондоні. Проте британський боксер планує якомога швидше повернутись на ринг.
"Динаміт" планує реабілітуватись після поразки від "Короля хевівейту". У його команді назвали наступного суперника, з яким битиметься британець, повідомляє 24 канал із посиланням на SkySports.
