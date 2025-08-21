Даниэль Дюбуа потерпел сокрушительное поражение от Александра Усика в реванше 19 июля 2025 года в Лондоне. Однако британский боксер планирует как можно скорее вернуться на ринг.

"Динамит" планирует реабилитироваться после поражения от "Короля хевивейта". В его команде назвали следующего соперника, с которым будет драться британец, сообщает 24 канал со ссылкой на SkySports.

