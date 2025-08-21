21 августа, 23:04
Советник Дюбуа назвал боксера, с которым будет драться британец после поражения от Усика
Основные тезисы
- Даниэль Дюбуа потерпел поражение от Александра Усика в реванше 19 июля 2025 года.
- Команда Дюбуа объявила следующего соперника, с которым он будет драться
Даниэль Дюбуа потерпел сокрушительное поражение от Александра Усика в реванше 19 июля 2025 года в Лондоне. Однако британский боксер планирует как можно скорее вернуться на ринг.
"Динамит" планирует реабилитироваться после поражения от "Короля хевивейта". В его команде назвали следующего соперника, с которым будет драться британец, сообщает 24 канал со ссылкой на SkySports.
