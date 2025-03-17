Показати, що Україна сильніша в цьому бою, – Богачук заговорив про можливу битву із росіянином

Український боксер Сергій Богачук прокоментував інформацію щодо можливого бою проти чемпіона світу за версією IBF з Росії Бахрама Муртазалієва. Богачук має на цей двобій суто спортивні плани.

Промоутер українського боксера хоче організувати подібну битву. Сергій Богачук запевнив, що наразі це все лише плани, які можуть втілитись у реальність через титул, яким володіє Бахрам Муртазалієв, пише 24 Канал із посиланням на Спорт-Експрес Україна.

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Богачук про можливий бій із росіянином

Українець хотів би відібрати чемпіонський пояс росіянина, який тренується та проживає у США.

Богачук заявив, що про дружбу з Муртазалієвим не йде мова. Сергія цікавить лише титул російського боксера. Однак поки що немає жодної конкретики щодо даного протистояння.

Про дружбу із росіянином мови немає. Мені цікавить виключно чемпіонський пояс, який є у Бахрама Муртазалієва. Прагну побити росіянина і показати, що Україна сильніша в цьому бою, ось і все. Додам, що поки його мені ніхто не пропонував. Якщо це станеться, я не відмовлюся,

– заявив Богачук.

Нагадаємо, що Богачук востаннє бився в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі в Ер-Ріяді. Тоді Сергій переміг технічним нокаутом у шостому раунді британця Ішмаеля Девіса. Відтоді за спиною 29-річного боксера 25 перемог (24 – нокаутом) та дві поразки у 27-ми поєдинках.

Раніше промоутер Том Леффлер розповідав, що повернення Богачука у ринг слід чекати влітку 2025 року. Українець може побитись 21 червня на арені "Chumash Casino Resort" у Каліфорнії у рамках шоу UFC Fight Pass.