Український боксер застрибнув у топ-5 рейтингу IBF

Міжнародна боксерська організація (IBF) опублікувала оновлений рейтинг у першій середній вазі. У списку значного прогресу зазнав український боксер Сергій Богачук.

30-річний український боксер із Вінниці зумів відіграти одразу три позиції у рейтингу IBF. Таке досягнення Сергію Богачуку підкорилось після того, як 17 травня 2025 року він переміг американця Майкла Фокса у Коммерсі, Каліфорнія, інформує 24 Канал із посиланням на IBF.

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Прогрес Богачука у рейтингу IBF

Це була 26-та перемога у 28-ми боях у професіоналах (24 – нокаутом) при 2-х поразках.

Завдяки цьому тріумфу Богачук підійнявся із восьмої на п'яту позицію рейтингу IBF у першій середній вазі. Чинним чемпіоном світу у цьому дивізіоні є Бахрам Муртазалієв, а рейтинг очолює Еріксон Лубін.

Друге місце у рейтингу є вакантним, а от топ-3 замикає Джош Келлі. Найближче до трійки лідерів йде Конор Бенн.

Топ-10 рейтингу IBF (перша середня вага):

1. Еріксон Лубін

2. Вакантне

3. Джош Келлі

4. Конор Бенн

5. Сергій Богачук

6. Каллум Волш

7. Хесус Рамос

8. Кіт Турман

9. Уісма Ліма

10. Ардріал Голмс-молодший

Відзначимо, що Богачук начебто мав шанс побитись із Муртазалієвим за титул IBF. Також була інформація, що Вірджил Ортіс уник бою із українцем.