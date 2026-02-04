Боксера з Вінниці відсторонили після того, як він побив росіянина

Українець Сергій Богачук 2 лютого вдало дебютував у шоу Zuffa Boxing. Боксер середньої ваги зумів у 10-раундовому поєдинку перемогти представника Росії Раджаба Бутаєва.

Та після поєдинку Атлетична комісія штату Невада відсторонила 30-річного боксера з Вінниці. Інформація про це з'явилася на боксерському порталі BoxRec.

Чому відсторонила Богачука?

Богачук зможе повернутися не раніше 3 квітня 2026 року. Швидше за все, причина відсторонення українця – це запобіжний захід у зв'язку з ушкодженнями, які Богачук отримав у бою.

Така процедура є стандартною у професійному боксі, щоб запобігти можливим ризикам для здоров'я бійців. Зокрема, Бутаєв, російський суперник Богачука, відсторонений на ідентичний період.

Окрім того, Атлетична комісія відсторонила від боксу українця Олександра Гвоздика. Харків'янин зазнав сенсаційної поразки нокаутом у бою проти Радівоє Калайджича.

Як Богачук переміг Бутаєва?

Богачук здобув перемогу роздільним рішенням суддів з рахунком 96:94 на двох записках. Третій суддя виставив такий самий рахунок на користь Бутаєва.

Важливе значення мав останній раунд, в якому українець зумів довести перевагу над росіянином та переконати суддів віддати перемогу йому.

Як повідомили в Zuffa Boxing, цей поєдинок став "боєм вечора". За це Богачук отримав чималу винагороду, адже бонуси в Zuffa Boxing складають по 50 тисяч доларів учасникам бою вечора та володарям виступу вечора.

Що Богачук сказав після бою?