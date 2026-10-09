Водночас колишній чемпіон світу Сергій Дзінзірук припускає, що до цього Усик може ще кілька разів вийти в ринг. Своєю думкою ексбоксер поділився у коментарі для 24 Каналу.

Скільки боїв ще проведе Усик

Відповідаючи на запитання про майбутнє українського спортсмена та можливу кількість його боїв, Дзінзірук зазначив, що не береться називати потенційних суперників Усика, однак припустив, що кар'єра українця ще не завершена.

Я думаю, що він ще хоче побоксувати. Поки він ще молодий, поки, як то кажуть, на злеті, він може ще боксувати й завойовувати,

– сказав він.

На уточнення, чи може Усик провести більше одного поєдинку після свого заявленого "останнього танцю", ексчемпіон відповів: "Я думаю, що два-три поєдинки він ще проведе".

Одним із головних кандидатів на роль суперника називають колишнього чемпіона WBC у надважкій вазі Деонтея Вайлдера. За інформацією ЗМІ та заявами директора команди Усика Сергія Лапіна, американський боксер є пріоритетним варіантом для такого бою.

Ще одним потенційним суперником залишається Тайсон Ф'юрі. Британський боксер раніше заявляв про можливість третього поєдинку з Усиком та стверджував, що вже обговорював це питання з командою українця. Водночас спочатку Ф'юрі має провести запланований бій проти Ентоні Джошуа 11 грудня.

Очікується, що потенційний прощальний бій Усика може відбутися у березні 2027 року.