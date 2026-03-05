Хижняк дебютує у професійному боксі: які очікування у команди Усика
- Олександр Хижняк дебютує у професійному боксі 21 березня в Києві на турнірі від Usyk-17 Promotions.
- Директор команди Усика Сергій Лапін очікує впевнений дебют Хижняка, що має високу перспективу завдяки його фізичній міці, темпу та психологічній стійкості.
Дебют олімпійського чемпіона Олександра Хижняка у професійному боксі відбудеться 21 березня у Києві на турнірі, організованому компанією Usyk-17 Promotions.
Сергій Лапін, директор команди об'єднаного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, поділився своїми очікуваннями від дебютного поєдинку українського боксера. Він розповів про підготовку та перспективи Хижняка у професійному ринзі, пише Tanksport.
Що сказав Лапін про Хижняка?
Лапін зазначив, що команда очікує впевнений і яскравий дебют Хижняка з правильною дисципліною в ринзі, олімпійський чемпіон має потужну базу, досвід великих поєдинків і характер, який дозволяє йому швидко адаптуватися у професійному боксі.
Потенціал Хижняка дуже високий навіть на старті професійної кар'єри.
Фізична міць, темп і психологічна стійкість створюють серйозну базу для прогресу. При правильній адаптації та системній роботі він може вийти на рівень титульних боїв і стати загрозою для будь-якого суперника у своїй ваговій категорії,
– додав директор команди Усика.
Що стосується стилю боксу, Лапін віддав перевагу технічному та тактичному підходу, схожому на стиль Усика, з контролем дистанції та боксерським мисленням.
Проте, жорсткий і прямолінійний стиль Хижняка також може бути ефективним, якщо він грамотно контрольований.
Хто стане суперником Хижняка?
Колумбійський боксер Вілмер Барон стане опонентом українського боксера у дебютному поєдинку на професійному рингу, повідомляє Usyk 17 Promotions.
Поєдинок прийме Equides Club у селі Лісники.
Пряму трансляцію бою забезпечать Суспільне Спорт та DAZN.
В останньому поєдинку, що відбувся у жовтні минулого року, Барон здолав Карлоса Альберто Ламела, перервавши невдалу серію з шести боїв без перемог.
Що відомо про Олександра Хижняка?
- На Олімпіаді‑2024 у Парижі Хижняк здобув золоту медаль у середній вазі (до 80 кілограмів), перемігши у фіналі казахстанського суперника Нурбека Оралбая за рішенням суддів, пишуть відкриті джерела.
- Це була перша золота медаль Олександра на Олімпійських іграх та третя золота для збірної України на тих Іграх.
- На Олімпіаді‑2020 у Токіо здобував срібну медаль у вазі до 75 кілограмів.