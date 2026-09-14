У команді Усика відреагували на потрапляння до рейтингу найвпливовіших людей боксу

Український боксер Олександр Усик і директор його команди Сергій Лапін увійшли до рейтингу 50 найвпливовіших людей сучасного боксу за версією британського журналу Boxing News. Усик посів 18-ту позицію, тоді як Лапін розташувався на 41-й сходинці.

Окрім роботи в команді Усика, Лапін є співзасновником і генеральним директором платформи Ready to Fight. У коментарі для 24 Каналу він відреагував на потрапляння до престижного рейтингу та розповів, що означає для нього це визнання.

Як у команді Усика відреагували на визнання та потрапляння до рейтингу

Лапін наголосив, що сприймає це як високу оцінку результатів усієї команди та її системної діяльності у боксерській індустрії.

Вдячно сприймаємо це як оцінку роботи всієї нашої великої команди та визнання системної діяльності в боксерській індустрії – від спортивно-управлінської структури Team Usyk до розвитку проєктів Ready to Fight та Usyk-17 Promotions,

– зазначив він.

За його словами, команда не планує зупинятися на досягнутому та продовжить розвивати свої проєкти.

Попереду ще багато роботи, а наше головне завдання – робити кожен із цих напрямів сильнішим і помітнішим на міжнародному рівні,

– додав Лапін.

Чим зараз займаються Усик та Лапін

Усик продовжує підготовку до можливого фінального поєдинку у професійній кар'єрі. Його потенційним суперником є американський боксер Деонтей Вайлдер.

Команда українця вже працює над організацією цього протистояння, яке планують провести у березні 2027 року в США. За словами директора команди Лапіна, бій із Вайлдером може стати для Усика своєрідним "останнім танцем" (Last Dance) та завершити виступи на професійному ринзі.

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Водночас останніми тижнями дедалі активніше обговорюється можливість третьої зустрічі Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі. Сам "Циганський король" публічно кинув виклик українцеві, натякнувши, що робота над потенційною трилогією вже ведеться.

Свій попередній поєдинок Усик провів 23 травня в Єгипті, біля пірамід Гізи. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом над відомим кікбоксером Ріко Верховеном.