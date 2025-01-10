"Втратив до нього велику повагу": чемпіон світу вщент розкритикував Ломаченка

Василь Ломаченко у 2024-му році провів лише один бій, у якому переміг Джорджа Камбососа. Торік в українського чемпіона світу зірвався двобій проти Джервонти Девіса, а його майбутня кар'єра взагалі під великим питанням.

Український боксер не зміг провести ще один бій у 2024-му через травму спини. На початку 2025-го року на Василя Ломаченка чекало повторне медичне обстеження, яке дозволить ухвалити фінальне рішення щодо його кар'єри.

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Чому Стівенсон проїхався по Ломаченку

Попри проблеми зі здоров'ям Ломаченку добряче дісталось від чемпіона світу за версією WBC Шакура Стівенсона. 27-річний американський боксер розкритикував українця та порадив йому йти на пенсію. На думку Стівенсона, Ломаченко уникає великих поєдинків, тому він не бачить сенсу продовження кар'єри українця, пише 24 Канал з посиланням на SecondsOut Boxing News.

Йди на пенсію. Ти не намагаєшся брати участь у великих боях, тож навіщо займатися спортом? Я думаю, що він м'який, він не хоче виходити на ринг і битися зі мною. Я поважаю його за те, що він зробив у боксі, але останнім часом я втратив до нього велику повагу. Я навіть не бачу сенсу у продовженні його кар'єри, якщо він не збирається битися зі мною чи Танком Девісом. Який сенс? Що ти робиш?

– заявив Стівенсон.

Нагадаємо, що ще влітку 2024-го Стівенсон кидав виклик Ломаченку. Зробив Шакур це після свого переможного бою проти Артура Арутюняна, якого переміг за одноголосним рішенням суддів. Американець прямо у ринзі одягнув футболку із зображенням Ломаченка.

Подейкували, що Василю пропонували за цей бій рекордний гонорар, але українець відмовився від поєдинку та великих грошей.