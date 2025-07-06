Непереможний українець брутально пробив суперника після 3-річної перерви: яскраве відео

У ніч проти 6 липня 2025 року відбулось повернення у професійний ринг українського боксера Тараса Шелестюка. Це був перший бій для українця із 2022 року.

Суперником 39-річного українського боксера став представник США Роддрікус Лівсі. Поєдинок прийняло американське місто Шривпорт, інформує 24 Канал.

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Як закінчився бій Шелестюк – Лівсі

Двобій закінчився вже у другому раунді. Шелестюк загнав Лівсі у кут рингу та струхнув американця потужною серією ударів. Роддрікус вибрався із кута рингу, але Тарас продовжив пробивати по корпусу суперника. Після чого у щелепу американського боксера прилетів хук лівою, після якого Лівсі приліг на канвас.

Тарас Шелестюк яскравою перемогою брутальним нокаутом повернувся у профі-ринг після 3-річної перерви.

Відео переможного раунду у бою Шелестюк – Лівсі

Українець оформив свою 20-ту перемогу у 21-му бою у професіоналах (12 – нокаутом) при одній нічиї. Шелестюк досі не знає смаку поразок.

Перед цим переможним боєм Тарас востаннє виходив у ринг 11 березня 2022 року. Тоді у Монреалі

(Канада) Шелестюк не зміг визначити сильнішого у поєдинку проти Габріеля Маестре із Венесуели – нічия (97-93, 94-96 та 95-95).