Відомо, що далі чекає на Дюбуа після нищівної поразки у реванші від Усика

Олександр Усик і Даніель Дюбуа 19 липня провели реванш на лондонському "Вемблі". Вже у п'ятому раунді британець був нокаутований українським чемпіоном.

Даніель Дюбуа не зміг реваншуватись після поразки 2-річної давнини, яка була у серпні 2023-го. Ця поразка стала для британського боксера третьою у професійній кар'єрі. Німецький боксер Агіт Кабаєл спрогнозував, що далі чекає на "Динаміта", повідомляє 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

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Що далі робитиме Дюбуа?

Тимчасовий чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC дав пораду британцю.

Зараз Дюбуа потрібно поїхати додому та відпочити із сім'єю. Йому краще поїхати у відпустку на 2-3 тижні і потім повернутися. Цьому хлопцю 27 років, у нього все ще попереду. Перед Даніелем повністю відкриті двері,

– сказав Кабаєл.

Нагадаємо, що у реванші Дюбуа втратив пояс чемпіона за версією IBF у хевівейті. Усик ж повернув собі звання "абсолюта" у королівській вазі та втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Відзначимо, що Дюбуа та Усика відсторонили від боксу. Це запобіжний захід після бою для боксерів у зв'язку із ушкодженнями, які зазнали бійці під час зустрічі. Олександра усунули лише на тиждень, а от Даніеля – на 60 днів.

Також після реваншу стало відомо, що Даніель запізнився на вечір боксу. Була інформація, що начебто батько "Динаміта" влаштував домашню вечірку за декілька годин до реваншу, а автівки, які повинні були вести боксера на стадіон були зайняті перевезенням гостей вечірки. Тренер британця Дон Чарльз дещо спростував цю інформацію, назвавши цю вечірку звичайними зборами, які були також перед боєм із Ентоні Джошуа.