Син відомого боксера з України заявив про себе на весь світ у 16 років

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Про це розповів президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері, повідомляє Elvocero.

Син Ломаченка став переможцем аматорського турніру з боксу

За словами Олівері, 16-річний син Ломаченка також починає займатися боксом. Підліток виступає у ваговій категорії до 63,5 кілограма та здобув перемогу на нещодавньому аматорському турнірі в Кайміто.

"Я вже бачив його – цими днями він переміг на аматорському турнірі. Можливо, майбутній наступник Ломаченка, уявляєте?" – сказав Олівері.

Ломаченко виховує сина Анатолія й доньку Вікторію. У травні 2025 року стало відомо, що у Василя народилася третя дитина. Зауважимо, що разом з родиною боксер виїхав до Пуерто-Рико.

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Нагадаємо, Ломаченко у 2026 році вирішив відновити боксерську кар'єру. А нещодавно промоутерська компанія Top Rank оголосила про підписання нового багаторічного контракту з українським боксером.

Повернення Василя на ринг попередньо заплановане на початок 2027 року. Хто стане суперником українця – наразі невідомо, однак у поєдинку зацікавлений американський боксер О'Шакі Фостер.

Додамо, востаннє Ломаченко боксував у травні 2024 року та достроково переміг Джорджа Камбососа-молодшого. У тому поєдинку він завоював чемпіонський пояс IBF у легкій вазі.