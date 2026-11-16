Син відомого боксера з України заявив про себе на весь світ у 16 років

Василь Ломаченко / Фото Getty Images
Син колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка став переможцем аматорського турніру з боксу в Пуерто-Рико.
Про це розповів президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері, повідомляє Elvocero.
Син Ломаченка став переможцем аматорського турніру з боксу
За словами Олівері, 16-річний син Ломаченка також починає займатися боксом. Підліток виступає у ваговій категорії до 63,5 кілограма та здобув перемогу на нещодавньому аматорському турнірі в Кайміто.
"Я вже бачив його – цими днями він переміг на аматорському турнірі. Можливо, майбутній наступник Ломаченка, уявляєте?" – сказав Олівері.
Ломаченко виховує сина Анатолія й доньку Вікторію. У травні 2025 року стало відомо, що у Василя народилася третя дитина. Зауважимо, що разом з родиною боксер виїхав до Пуерто-Рико.
Нагадаємо, Ломаченко у 2026 році вирішив відновити боксерську кар'єру. А нещодавно промоутерська компанія Top Rank оголосила про підписання нового багаторічного контракту з українським боксером.
Повернення Василя на ринг попередньо заплановане на початок 2027 року. Хто стане суперником українця – наразі невідомо, однак у поєдинку зацікавлений американський боксер О'Шакі Фостер.
Додамо, востаннє Ломаченко боксував у травні 2024 року та достроково переміг Джорджа Камбососа-молодшого. У тому поєдинку він завоював чемпіонський пояс IBF у легкій вазі.
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