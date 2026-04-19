Тайсон разом з дружиною Періс виховує сімок дітей, пише Express. Розбудити таку кількість малечі нелегке завдання, особливо якщо вони не виспалися як слід.

Що зробив син Тайсона Ф'юрі?

Під час другого сезону серіалу від Netflix At Home with the Furys камери зафіксували, як Тайсон отримує словесну прочуханку від свого шестирічного сина Адоніса.

Загорнутий у халат Versace, боксер увірвався до однієї зі спалень свого особняка та закричав: "Хлопці, час вставати. Ранок. Час прокидатися".

Розгніваний Адоніс повернувся і спитав свого батька: "Ти ідіот чи дурень?" Здивований Тайсон відповів запитанням "Чому?", на що Адоніс відповів: "Просто вибери".

Тоді Тайсон сказав: "Я дурень". У відповідь розлючений Адоніс сказав колишньому чемпіону у важкій вазі: "Так, тож відвали".

Відео обміну стало вірусним у соціальних мережах, зокрема у соцмережі X його переглянуло понад 4 мільйони користувачів.

Розмова Тайсона Ф'юрі із сином Адонісом: дивіться відео

