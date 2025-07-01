Усика "звинуватили" у тому, що він зіпсував битву Ф'юрі – Джошуа

Тайсон Ф'юрі на початку 2025 року оголосив про завершення кар'єри. Проте у боксерській спільноті мріють бодай один раз побачити "Циганського короля" знову у ринзі.

Владислав Сіренко висловився про можливе повернення Ф'юрі. Зокрема, український боксер оцінив шанси на камбек британця, повідомляє 24 канал із посиланням на vRINGe.

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Які шанси у Ф'юрі повернутись у бокс

Владислав Сіренко вважає, що боксерська спільнота ще побачить Тайсона Ф'юрі на ринзі. На його думку, "Циганський король" повернеться, адже зажадає забрати космічний гонорар.

Сіренко висловився про можливого суперника Ф'юрі. Зокрема, український боксер прокоментував інсайд щодо згоди Тайсона на бій проти Ентоні Джошуа.

Мені здається, що для британців це взагалі ідеальний бій. Але він був би набагато цікавішим, якби вони його провели до того, як обох побив Усик,

– сказав Сіренко.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі востаннє бився у грудні 2024 року проти Олександра Усика. Тоді український чемпіон здолав "Циганського короля" одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомляли, що Тайсон Ф'юрі може отримати "презент" від WBC, якщо вирішить повернутись у професійний ринг.