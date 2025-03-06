Два роки на проведення захисту: WBA оприлюднила рішення, яке стосується чемпіона світу Усика

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) ухвалила рішення щодо обов'язкового захисту титулу чемпіона світу. Володарем поясу WBA є непереможний український боксер Олександра Усик.

Комітет WBA дав Олександру Усик 24 місяці на організацію та проведення обов'язкового захисту титулу. Це зроблено для того, аби український чемпіон мав більше часу на проведення поєдинків із бажаними суперниками, повідомляє 24 Канал із посиланням на WBA boxing.

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Збільшили період для обов'язкового захисту

Всесвітня боксерська організація відзначила проведені поєдинки Усика, який, за їх словами, відкрив нову еру у боксі. Тому Комітет WBA вирішив продовжити термін обов'язкового захисту для українця, що дало йому гнучкість у пошуку нових найтоповіших суперників.

Усик брав участь у дуже важливих поєдинках для боксу, відкривши нову еру у цьому виді спорту. З цієї причини Комітет WBA, ґрунтуючись на внутрішніх правилах, зосередився на сприянні проведенню високоякісних боїв за допомогою активності та конкуренції,

– заявили у Комітеті організації.

Нагадаємо, що Усик також володіє титулами WBO, WBC та IBO у хевівейті.

Вже до кінця поточного року Усик може провести реванш із Даніелем Дюбуа, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Була інформація, що вже проведені попередні перемовини, а сам двобій може відбутись у Лондоні. Про це заговорив відомий промоутер Френк Воррен.