"Нокаутує його": ексбоксер назвав бій, який хоче побачити за участі Ітауми

Мозес Ітаума минулими вихідними здолав Майка Балогана. Таким чином, 20-річний британський боксер відкрив собі дорогу на наступні поєдинки та привернув до себе ще більше уваги.

Спенсер Олівер поділився думками щодо Ітауми. Колишній британський боксер назвав бій, який хотів би побачити за участі "нового Майка Тайсона", повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Читайте також Промоутер назвав ім'я потенційного суперника для "нового Майка Тайсона"

Цікавий суперник для Ітауми

Спенсер Олівер, якого свого часу прозвали "Омен", хотів би, щоб Мозес Ітаума у наступному поєдинку зустрівся з Енді Руїсом-молодшим. Ексбоксер заявив, що із задоволенням подивився б на це протистояння.

Безумовно, Мозес отримає кілька раундів з ним – це буде мірило для того, щоб зрозуміти, де він знаходиться насправді. Якщо він вийде і розбереться з Енді Руїсом, нокаутує його – тоді на багато питань буде дано відповідь,

– сказав Олівер.

"Омен" підкреслив, що поєдинок буде вигідний для обох боксерів. Адже Ендрі Руїс-молодший шукає шанс для того, аби повернутись, а Мозес Ітаума вже розташувався на першому місці в рейтингу WBO.

Раніше повідомляли, що Френк Воррен назвав умову, за якої Мозес Ітаума розділить ринг з конголезьким супертяжем Мартіном Баколе.