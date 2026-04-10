"Такого ще ніхто не робив": Ф'юрі виявив у себе рекорд завдяки штучному інтелекту

11 квітня Тайсон Ф'юрі повернеться на ринг боєм з росіянином Арсланбеком Махмудовим. Поєдинок прийматиме "Тоттенгем Хотспур Стедіум" у Лондоні – і з цим у британця пов'язані декілька цікавих знахідок, озвучених під час пресконференції.

Ф'юрі виявився активним користувачем штучного інтелекту. А також продемонстрував почуття гумору і обізнаність в англійському футболі, пише BBC.

Який світовий рекорд приписав собі Тайсон Ф'юрі?

Ф'юрі, від якого журналісти завжди очікують одіозної поведінки і гучних заяв, потішив пресу роздумами про те, що саме він у боксі – найбільш прибутковий боєць.

Рано чи пізно усім цим чемпіонам в алфавітному порядку доведеться битися зі мною. Їх переслідуватимуть і знищуватимуть. З ким їм треба виходити в ринг, щоб заробити? Це я тут money man,

– вихвалявся Ф'юрі.

Тайсон переконаний, що до кінця року власники поясів благатимуть його на колінах погодитися на поєдинок. Адже він, виявляється, єдиний боксер, хто проведе вже шостий поспіль бій на стадіонах – принаймні, якщо вірити chatGPT, з яким Ф'юрі спілкувався щодо такого своєрідного рекорду.

Британець також відзначив, що не бився вдома з грудня 2022 року, проводячи поєдинки в Саудівській Аравії. Тож повернення має стати особливим.

Сподіваюсь, що битимусь краще, ніж грає Тоттенгем, бо вони останнім часом повне сміття,

– рубанув Ф'юрі.

Що робитиме Ф'юрі після бою з Махмудовим?