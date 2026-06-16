Ф'юрі планує вкрасти з-під носа Усика його наступного суперника

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі може провести бій проти іншого боксера, якщо поєдинок з Ентоні Джошуа не відбудеться. "Циганський король" розглядає зустріч з обов'язковим суперником Олександра Усика.

37‑річний Ф'юрі повідомив, що має кілька сценаріїв на майбутній бій, які може реалізувати. Про це повідомляє Boxing Scene.

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Ф'юрі хоче битися проти Кабаєла

"Циганський король" не приховує, що має намір скористатися високою позицією у рейтингу WBC та втретє стати чемпіоном світу з боку.

Він сказав, що готовий провести бій із тимчасовим чемпіоном WBC у надважкій вазі Агітом Кабаєлом на стадіоні "Вемблі" в Англії. Це станеться у тому випадку, якщо Усик відмовиться битися проти німця.

Триразовий чемпіон світу в надважкій вазі та Агіт Кабаєл, цей великий руйнівник, якого я знаю ще з юних років і якому я допомагав із просуванням, менеджментом і всім іншим. Це було б чудово,

– сказав британець.

Чи реальний бій Ф'юрі та Кабаєла

33-річний Кабаєл з лютого 2025 року є офіційним претендентом на титул WBC, який утримує Усику. Після того, як 39-річний українець у травні переміг Ріко Верховена, Світова боксерська рада зобов'язала Усика провести захист титулу проти німецького спортсмена.

Якщо Олександр відмовиться від поєдинку, то ризикує втратити звання чемпіона світу по лінії WBC. У такому випадку титул може перейти до Кабаєла або ж організація оголосить про бій за вакантний пояс.

Додамо, що Кабаєл, рекорд якого на профі-рингу складає 27 перемог і нуль поразок, напередодні заявив, що команда представника України досі не прояснила, чи відбудеться бій. Агіт зазначив, що в Усика є два тижні, щоб домовитися про майбутній поєдинок.