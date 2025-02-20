Директор Top Rank назвав бій, який поверне Ф'юрі у ринг

Бред Джейкобс висловився щодо Тайсона Ф'юрі. Операційний директор Top Rank вважає, що "Циганський король" не завершив кар'єру остаточно.

Спортивний функціонер прокоментував майбутнє британського супертяжа. Джейкобс дотримується думки, що Ф'юрі повернеться у ринг заради одного бою, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Чи повернеться Ф'юрі у бокс

Бред Джейкобс підкреслив, що Тайсон Ф'юрі виглядає щасливим після завершення кар'єри. Однак "Циганський король" вже покидав бокс, але згодом повернувся. Тому ніхто не знає, що має у себе на думці британець.

Директор Top Rank вважає, що Ф'юрі повернеться у ринг. Джейкобс назвав бій, заради якого Тайсон знову почне тренуватись та вдягне боксерські рукавички.

Я думаю, що бій з Ентоні Джошуа може повернути його з пенсії, якщо ситуація буде правильною, і він почуватиметься впевнено. Якщо ні, Бог благословить його, він заслужив те, що має,

– сказав Джейкобс.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа горів бажанням провести бій з Тайсоном Ф'юрі. Однак "Циганський король" на початку 2025 року оголосив про рішення завершити кар'єру.