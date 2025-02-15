Ф'юрі не покинув спорт: чим займається "Циганський король" після завершення кар'єри

Тайсон Ф'юрі провів довгу та яскраву боксерську кар'єру. Проте друга поразка від Олександра Усика змусила "Циганського короля" завершити виступи.

Колишній чемпіон світу розповів, чим займається на заслуженому відпочинку. Британець продовжує пов'язувати своє життя зі спортом, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Gist Media.

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Чим займається Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі поділився відеозаписом зі спортивного залу. "Циганський король" почав працювати особистим тренером. Першим підопічним британця стала його дружина Періс.

Тайсон у спортивній залі: дивіться відео

Нагадаємо, що у грудні минулого року Тайсон Ф'юрі вдруге програв Олександру Усику. Усі судді віддали перемогу українському чемпіону одноголосним рішенням з рахунком – 116:112.

Після чого на початку січня "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри. Проте британець готовий повернутись у ринг за 500 мільйонів фунтів стерлінгів.