"Йому трохи нудно": стало відомо, чим займається пенсіонер Ф'юрі на відпочинку

Після другої поразки від Олександра Усика у грудні минулого року Тайсон Ф'юрі ухвалив важливе рішення. "Циганський король" повідомив, що завершив боксерську кар'єру.

Спенсер Браун поділився думками щодо Тайсона Ф'юрі. Представник колишнього британського боксера розповів, чим займається його підопічний на пенсії, пише 24 канал із посиланням на iFL TV.

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Тайсону нудно на пенсії

Спенсер Браун заявив, що Тайсон Ф'юрі наразі насолоджується відпочинком. "Циганський король" продовжує займатись спортом, проте він не розглядає повернення у професійний ринг.

Йому трохи нудно, але він все одно був у гарному настрої. Здається, на вихідних він був на дні народженні і трохи випив пива. Чи збирається він знову битися? Він на пенсії. Можливо, йому зараз трохи нудно, але це нормально. Тайсон просто насолоджується життям, бігає щодня. Він має дуже гарний вигляд: засмаглий, підтягнутий,

– сказав Браун.

Представник ексчемпіона світу наголосив, що Ф'юрі дотримується дієти. Раніше Тайсон вживав багато солодощів, але наразі він утримується від цього.

Раніше Карл Фроч розповів, що поверне Тайсона Ф'юрі у бокс. Колишній чемпіон світу вважає, що "Циганський король" битиметься проти Ентоні Джошуа за солідну суму.