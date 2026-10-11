Ф'юрі показав, як готується до довгоочікуваного бою з Джошуа

Британський боксер Тайсон Ф'юрі продовжує інтенсивно готуватися до довгоочікуваного протистояння з Ентоні Джошуа. Судячи з опублікованих кадрів, колишній чемпіон світу перебуває у чудовій фізичній формі.

У суботу, 10 жовтня він поділився новими фото з тренувань на своїй сторінці в інстаграм. Раніше, у четвер, 8 жовтня, британець також публікував фрагменти занять просто неба.

Як виглядає тренування Тайсона Ф'юрі

Схоже, підготовка до одного з найочікуваніших поєдинків у британському боксі набирає обертів. Ф'юрі налаштований якнайкраще підійти до зустрічі з давнім суперником.

Бій між Ф'юрі та Джошуа запланований на 11 грудня в Кардіффі (Уельс). Протистояння, яке вже отримало назву "Бій за Британію", стане кульмінацією багаторічних очікувань уболівальників. Боксери йшли до очної зустрічі майже десять років.

На кону стоятимуть спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super. Права на трансляцію поєдинку отримала платформа Netflix, яка планує показати його наживо для глядачів у всьому світі.

У середу, 30 вересня, суперники провели першу офіційну пресконференцію в Лондоні, де привернули увагу до майбутнього протистояння.

Обидва боксери підходять до бою після перемог у липні. Ф'юрі здолав Маріуша Ваха, тоді як Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, попри те, що в першому раунді сам двічі побував у нокдауні.

Очікується, що вихід боксерів на ринг відбудеться близько 01:00 за Гринвічем 12 грудня, тобто о 03:00 за київським часом.