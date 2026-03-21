Через шість років після поєдинку Ф'юрі пояснив, навіщо лизнув шию Вайлдеру. Про це повідомляє The Ring.
Дивіться також Ф'юрі мав пожертвувати Україні понад 1 мільйон доларів – що сталося з грошима
Як Ф'юрі пояснив свій вчинок?
37-річний Тайсон сказав, що він "вампір-мисливець" і вкотре обізвав Вайлдера.
Я намагався скуштувати його кров, бо я сучасний вампір-мисливець. Деонтей Вайлдер – маленький сцикун, маленька с**ка. Тут особливо й додати нічого. Я тричі надрав йому дупу, крихітко,
– сказав Ф'юрі.
Як Ф'юрі намагався лизнути шию Вайлдера: дивіться відео
(Обережно, 18+! Містить чутливий контент)
Що відомо про протистояння Ф'юрі та Вайлдера?
- Перша зустріч боксерів, як свідчать дані BoxRec, відбулася 1 грудня 2018 року. Тоді поєдинок завершився нічиєю, хоча Тайсон побував у важкому нокдауні наприкінці бою.
- Після цього боксери провели кілька проміжних боїв і зрештою зустрілися у реванші 22 лютого 2020 року. У цьому поєдинку Ф'юрі переміг технічним нокаутом у 7 раунді та здобув пояс WBC.
- Для Вайлдера це була перша поразка в кар'єрі, яка перервала серію з 10 поспіль захистів титулу чемпіона світу.
- У жовтні 2021 року між бійцями відбувся третій бій, який також виграв спортсмен з Британії. У видовищному поєдинку Тайсон зміг нокаутувати Вайлдера в 11 раунді.
- У 2024 році Ф'юрі втратив титул WBC, програвши два поєдинки Олександру Усику. Ба більше, він ухвалив рішення завершити кар'єру, але повернеться у бокс 11 квітня, щоб зустрітися з Арсланбеком Махмудовим з Росії.