Ф'юрі мріє стати абсолютним чемпіоном надважкої ваги – промоутер пояснив, як це можливо
- Тайсон Ф'юрі прагне стати абсолютним чемпіоном надважкої ваги, об'єднавши всі чотири титули, і готовий до серйозних викликів.
- Промоутер Френк Воррен вважає можливим бій Ф'юрі з Усиком, що може повернути Ф'юрі всі чотири пояси, незважаючи на попередні поразки Усику.
Тайсон Ф'юрі прагне стати абсолютним чемпіоном світу, об’єднавши всі чотири титули. Він вважає це історичним досягненням і готовий до серйозних викликів у майбутньому.
Промоутер Френк Воррен повідомив, що бій Ф'юрі з Усиком цілком можливий. Про це він розповів у коментарі для Sky Sports.
Дивіться також "Це основа його стилю": чи зможе Ф'юрі знову стати чемпіоном світу
Що Воррен сказав про шанси Ф'юрі стати абсолютним чемпіоном?
Промоутер заявив, що у Ф'юрі залишається бажання стати абсолютним чемпіоном суперважкої ваги, проте шлях до цього буде непростим.
Ф'юрі наприкінці року може провести бій з Вордлі за титул. Після цього не можна виключати, що для Тайсона знову можуть опинитися чотири пояси у разі двобою з Усиком,
– сказав Воррен.
Ф'юрі вже двічі програв Олександру Усику і втратив шанс стати абсолютним чемпіоном.
Після цих поразок британець оголосив про завершення кар'єри, але тепер вирішив повернутись на ринг: 11 квітня він проведе бій з Арсланбек Махмудов.
Які найпам'ятніші бої Фюрі?
Ф'юрі здобув світову славу завдяки своїй перемозі над Володимиром Кличко у 2015 році, ставши чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO, пише Sky News.
Серед ключових поєдинків Тайсона Ф'юрі – бої з Олександром Усиком, де 18 травня 2024 року він поступився за роздільним рішенням суддів, а в реванші 21 грудня 2024 року – за одностайним рішенням.
Проти Деонтея Вайлдера Ф'юрі здобув перемогу технічним нокаутом 22 лютого 2020 року, переміг нокаутом 9 жовтня 2021 року, а їхній перший поєдинок 1 грудня 2018 року завершився нічією.