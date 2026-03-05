Промоутер Френк Воррен повідомив, що бій Ф'юрі з Усиком цілком можливий. Про це він розповів у коментарі для Sky Sports.

Дивіться також "Це основа його стилю": чи зможе Ф'юрі знову стати чемпіоном світу

Що Воррен сказав про шанси Ф'юрі стати абсолютним чемпіоном?

Промоутер заявив, що у Ф'юрі залишається бажання стати абсолютним чемпіоном суперважкої ваги, проте шлях до цього буде непростим.

Ф'юрі наприкінці року може провести бій з Вордлі за титул. Після цього не можна виключати, що для Тайсона знову можуть опинитися чотири пояси у разі двобою з Усиком,

– сказав Воррен.

Ф'юрі вже двічі програв Олександру Усику і втратив шанс стати абсолютним чемпіоном.

Після цих поразок британець оголосив про завершення кар'єри, але тепер вирішив повернутись на ринг: 11 квітня він проведе бій з Арсланбек Махмудов.

Які найпам'ятніші бої Фюрі?