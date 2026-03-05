Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что бой Фьюри с Усиком вполне возможен. Об этом он рассказал в комментарии для Sky Sports.
Что Уоррен сказал о шансах Фьюри стать абсолютным чемпионом?
Промоутер заявил, что у Фьюри остается желание стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса, однако путь к этому будет непростым.
Фьюри в конце года может провести бой с Уордли за титул. После этого нельзя исключать, что для Тайсона снова могут оказаться четыре пояса в случае поединка с Усиком,
– сказал Уоррен.
Фьюри уже дважды проиграл Александру Усику и потерял шанс стать абсолютным чемпионом.
После этих поражений британец объявил о завершении карьеры, но теперь решил вернуться на ринг: 11 апреля он проведет бой с Арсланбеком Махмудовым.
Какие самые памятные бои Фьюри?
Фьюри получил мировую славу благодаря своей победе над Владимиром Кличко в 2015 году, став чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, пишет Sky News.
Среди ключевых поединков Тайсона Фьюри – бои с Александром Усиком, где 18 мая 2024 года он уступил по раздельному решению судей, а в реванше 21 декабря 2024 года – по единогласному решению.
Против Деонтея Уайлдера Фьюри одержал победу техническим нокаутом 22 февраля 2020 года, победил нокаутом 9 октября 2021 года, а их первый поединок 1 декабря 2018 года завершился ничьей.