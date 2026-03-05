Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что бой Фьюри с Усиком вполне возможен. Об этом он рассказал в комментарии для Sky Sports.

Что Уоррен сказал о шансах Фьюри стать абсолютным чемпионом?

Промоутер заявил, что у Фьюри остается желание стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса, однако путь к этому будет непростым.

Фьюри в конце года может провести бой с Уордли за титул. После этого нельзя исключать, что для Тайсона снова могут оказаться четыре пояса в случае поединка с Усиком,

– сказал Уоррен.

Фьюри уже дважды проиграл Александру Усику и потерял шанс стать абсолютным чемпионом.

После этих поражений британец объявил о завершении карьеры, но теперь решил вернуться на ринг: 11 апреля он проведет бой с Арсланбеком Махмудовым.

