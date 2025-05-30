"У Тайсона біполярний розлад": промоутер розповів, чи повернеться Ф'юрі у бокс

У боксерській спільноті активно обговорюють повернення Тайсона Ф'юрі на ринг. Хоча сам "Циганський король", попри всі натяки, спростував можливий камбек.

Френк Воррен поділився думками про колишнього чемпіона світу. Зокрема, промоутер висловився про провернення Ф'юрі у бокс, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Чи повернеться Ф'юрі на ринг

Спортивний функціонер заявив, що наразі важко спрогнозувати, чи повернеться Тайсон Ф'юрі у ринг. Причина у тому, що "Циганський король" часто змінює рішення.

У Тайсона біполярний розлад, і він говорить одне, а потім інше. Він вже робив це в минулому.Я не знаю, що він збирається робити. Я думаю, що йому точно не потрібно битися. Якщо він повернеться, то це виключно тому, що він справжній боєць,

– сказав Воррен.

Промоутер наголосив, що у надважкому дивізіоні багато змін відбудеться після реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Бій відбудеться 19 липня 2025 року.

Френк Воррен сказав, що незалежно від того, хто отримає усі пояси, все одне буде цікаво. Проте Тайсон наразі Ф'юрі не фігурує в цьому.

Раніше Дюк Маккензі назвав боксера, який знищить Тайсона Ф'юрі, у разі його повернення у бокс.