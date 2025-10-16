Тайсон Ф'юрі майже рік не з'являвся у ринзі. "Циганський король" засидівся на пенсії та має наміри повернутися у бокс.

Френк Воррен висловився про повернення Тайсона Ф'юрі у профі-ринг. Про це пише 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також Воррен розповів, чи позбавлять Усика титулів

Коли Ф'юрі повернеться у бокс?

Промоутер заявив, що Тайсон Ф'юрі має сісти та підтвердити наміри повернутися у бокс. Френк Воррен наголосив, що він буде радий оголосити про повернення британця на ринг.

Воррен зізнався, що Ф'юрі дав йому зрозуміти про те, що хоче продовжувати. Окрім того, промоутер висловився про можливий бій з Джошуа та про те, з ким насправді хоче битися "Циганський король".

Може й так. Зараз багато говорять про Джошуа, про те, що він, можливо, проведе розігрівальний бій, тож Ф’юрі точно не сидітиме, склавши руки. Бій, який він дійсно хоче – це ще один поєдинок із паном Усиком. Він справді цього прагне. А ті бої були чудовими, дуже напруженими та близькими. Я б із задоволенням подивився це знову,

– розповів Воррен.

Відзначимо, що раніше Ф'юрі у своєму інстаграмі анонсував третій бій з Усиком. Він навіть написав дату поєдинку проти абсолютного чемпіона світу – 18 квітня 2026 року на "Вемблі".

Що відомо про Усика та Ф'юрі?