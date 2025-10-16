"Точно не будет сидеть": известно, кто из боксеров заставит вернуться Фьюри на ринг
- Тайсон Фьюри планирует вернуться на ринг, и его промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил эти намерения.
- Фьюри анонсировал третий бой с Усиком на 18 апреля 2026 года на "Уэмбли".
Тайсон Фьюри почти год не появлялся в ринге. "Цыганский король" засиделся на пенсии и намерен вернуться в бокс.
Фрэнк Уоррен высказался о возвращении Тайсона Фьюри в профи-ринг. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
Читайте также Уоррен рассказал, лишат ли Усика титулов
Когда Фьюри вернется в бокс?
Промоутер заявил, что Тайсон Фьюри должен сесть и подтвердить намерения вернуться в бокс. Фрэнк Уоррен отметил, что он будет рад объявить о возвращении британца на ринг.
Уоррен признался, что Фьюри дал ему понять о том, что хочет продолжать. Кроме того, промоутер высказался о возможном бое с Джошуа и о том, с кем на самом деле хочет драться "Цыганский король".
Может и так. Сейчас много говорят о Джошуа, о том, что он, возможно, проведет разогревающий бой, поэтому Фьюри точно не будет сидеть, сложа руки. Бой, который он действительно хочет – это еще один поединок с господином Усиком. Он действительно этого хочет. А те бои были замечательными, очень напряженными и близкими. Я бы с удовольствием посмотрел это снова,
– рассказал Уоррен.
Отметим, что ранее Фьюри в своем инстаграме анонсировал третий бой с Усиком. Он даже написал дату поединка против абсолютного чемпиона мира – 18 апреля 2026 года на "Уэмбли".
Что известно об Усике и Фьюри?
Тайсон Фьюри дважды проиграл Александру Усику в 2024 году. В начале 2025 года британский боксер завершил карьеру.
Александр Усик в последний раз дрался против Даниэля Дюбуа в июле 2025 года на "Уэмбли". Украинец нокаутировал соперника в пятом раунде.
Недавно Тайсон Фьюри поделился видео с тренировки. "Цыганский король" показал, как тренируется со своими детьми.