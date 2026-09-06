Він заявив, що не наполягає на проведенні поєдинку саме у США. Відповідну публікацію Ф'юрі опублікував на своїй сторінці в інстаграм.

Хто прийме бій Джошуа – Ф'юрі: країна та місто

Ф'юрі заявив, що готовий битися з Джошуа в будь-якому місці, а остаточне рішення щодо локації залежить не від нього.

З якого це дива Тайсон не хотів би битися в Англії? Тайсон хоче битися тільки в Америці? Ти жартуєш? Не Тайсон керує цим боєм. Не Тайсон давав гроші на цей бій – це Netflix і Туркі Аль аш-Шейх,

– сказав Ф'юрі.

За словами ексчемпіона, він із задоволенням проведе бій на лондонському стадіоні "Вемблі", якщо саме цей варіант буде обрано організаторами.

Чудово, якщо це буде в Англії – ще краще. Я б розібрався з ним ще швидше. Прайм-тайм в Англії, 22:00, "Вемблі", 100 тисяч людей. Чому, в біса, я мав би не хотіти битися в Англії?,

– заявив Тайсон.

Він також нагадав, що за останній час серед потенційних місць проведення бою називали Англію, Ірландію, Лас-Вегас та Нью-Йорк. За його словами, він погоджувався на всі запропоновані варіанти.

Окремо боксер розкритикував Джошуа та його промоутера Едді Гірна, звинувативши їх у тому, що вони нібито намагаються уникнути поєдинку.

Як я й казав: ким ти себе уявив? Ти та твоя жалюгідна маріонетка Едді Гірн, який намагається тебе врятувати. Звідси немає виходу. Я приїду у Вотфорд і візьмуся за тебе,

– сказав британець.

Спортсмен також пригадав свій попередній бій на стадіоні "Тоттенгем", де, за його словами, було продано 67 тисяч квитків, і заявив, що проведення поєдинку у Великій Британії для нього не є проблемою.

Раніше промоутер Гірн повідомив про відновлення переговорів щодо організації бою Ф'юрі – Джошуа на стадіоні "Вемблі". Водночас попередньо повідомлялося, що поєдинок може відбутися 20 листопада на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.