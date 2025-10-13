Тайсон Ф'юрі готується до повернення у ринг. Однак, окрім того, британський боксер також допомагає власним дітям розвиватися у цьому виді спорту.

Нещодавно Тайсон Ф'юрі поділився відео з тренування зі своїми синами Джоном, Тайсоном-молодшим та Адонісом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку боксера в інстаграмі.

Як Тайсон тренував синів?

Тайсон Ф'юрі в інстаграмі поділився фрагментом з тренування разом зі своїми дітьми. Сини "Циганського короля" разом зі своїм батьком відпрацьовували бій з тінню у ринзі.

Ф'юрі провів тренування з синами: дивіться відео

Відзначимо, що у Тайсона Ф'юрі є ще один син – Ріко Паріс. Йому нещодавно виповнилося 2 роки.

Френк Воррен в інтерв'ю DAZN анонсував повернення Тайсона Ф'юрі у професійний ринг. Промоутер заявив, що "Циганський король" відновить боксерську кар'єру у 2026 році.

Що відомо про Тайсона Ф'юрі?